Sivasspor Antalya Kampında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen günün 2. antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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