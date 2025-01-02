Sivasspor Antalya Kampında Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Sivasspor Antalya Kampında Antrenman Yaptı

Sivasspor Antalya Kampında Antrenman Yaptı

Sivasspor, Belek'te 7. gün antrenmanında dinamik ısınma ve geçiş oyunları ile çalıştı.

02.01.2025 15:56
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Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antalya kampının 7. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo ve geçiş oyunları üzerinde çalışan Yiğidolar, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla devam etti. İdman, turnuva formatında yapılan maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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