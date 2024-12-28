Sivasspor Antalya Kampında Çalışmalarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kampın 2. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve rondo çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik idmanla günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.