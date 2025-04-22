Sivasspor Antalyaspor\'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dinamik koşular ve 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS