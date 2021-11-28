Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın başından sonuna kadar mükemmel oynayarak, ligin en iyi takımlarından birine karşı farklı galip geldiklerini söyledi.

Çalımbay, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Son dönemde baya şanssızlıklar ve sıkıntılar yaşadık. Bugün de mutlaka kazanmamız gerekiyordu ona göre hazırlandık. Karşımızdaki takım ligin şu an en iyi takımlarından bir tanesiydi. Biz bugün maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Attığımız kadar kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Çok mutluyuz, güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Maçta kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Çalımbay, "Hafta arası yaptığım röportajlarda taraftara çağrı yapmıştım. Bugün de taraftar sonuna kadar destekledi. Onlar her zaman böyle bizle beraber olduğu sürece bu takım gerçekten onlara layık bir şekilde gidecektir." diye konuştu.

"Artık bütün amacımız kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirmek"

Çalımbay, takımda zaman zaman genç futbolculara da yer verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz tabii iyi olan herkese şans vereceğiz, genç arkadaşlarımıza da şans vereceğiz. Şu anda U-19 takımımız lider şekilde gidiyor. Biz de tabii iyi oynayan arkadaşlarımızı buradan alıyoruz. Bugün az da olsa şans verdik. Onlar için de güzel bir şey. İnşallah ileride daha fazla şans vereceğiz. Şimdi herkesin artık her şeyini ortaya koyması gerekiyor. Kalan 5 maçımız var. Hepsi de zor maç gerçekten. İyi takımlarla oynayacağız. Artık bütün amacımız kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirmek."

Maçta 3 gol atan Yatabare hakkında da konuşan Çalımbay, "Yatabare, benim zaten en güvendiğim oyuncuların başında geliyor. Daha önce de beraber çalışmıştık. Buraya geldiğimde de kendisini istedim ve aldırdım. Yüzümüzü kara çıkartmadı. Hem geçen sene hem de bu yıl elinden gelenin en iyisi yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, isminin Beşiktaş ile anıldığına dair bir soruya ise "Şu anda bir şey söyleyemem, çünkü Sivas'tayım. Bu konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Şu anda bana gelen bir şey de yok." yanıtını verdi.