Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

20.04.2022 09:37
Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinde ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 35 lira, 2. kategori 25 lira, 3. kategori 15 lira, kadın tribünü 20 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Sivasspor'da kupa mesaisi Sivasspor'da kupa mesaisi Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, 4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
09:10 İslam Memiş'in dolar tahmini piyasayı alt üst edecek: Temmuzda 20 TL'yi aşabilir
09:04 20 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
09:02 20 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:55 Üç Kız Kardeş'in son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Somer, Mine'ye geri dönüyor!
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan "hayat pahalılığını" kabul etti: Gerekli adımları atacağız
08:44 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
08:38 İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 09:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement