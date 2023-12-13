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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün akşam antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı
13.12.2023 - 18:33,
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün akşam yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışması ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan antrenman sonrası sporcu Achilleas Poungouras'ın doğum günü kutlandı.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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