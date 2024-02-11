Sivasspor Basın Sözcüsü: Yeni transferlerle daha iyi olacağız

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Karagöl, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni transfer ettikleri futbolculardan üçünün maçın son dakikalarında forma şansı bulduğunu belirtti.
Gelecek haftalarda daha ofansif oyun oynayacaklarını aktaran Karagöl, "İnşallah bundan sonraki günler çok daha iyi olacak. 8 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık, yerine 8 oyuncu aldık." dedi.
Karagöl, ara transfer döneminin çok zor geçtiğini, en iyi oyuncuları kadroya katmak istediklerini ve çok çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Onlarca oyuncuyla görüştük. Sürecin sonuna doğru takip edip görüştüğümüz oyuncularla transferin son haftasında imzalarımızı attık. İnşallah bundan sonra performansları çok daha iyi olacak ve çok daha güzel bir Sivasspor seyredeceğiz." diye konuştu.
"Sivas'ın en büyük markası Sivasspor"
Taraftarlardan takımlarına güvenmelerini isteyen Karagöl, "Sivas'ın en büyük markası Sivasspor. Taraftarımız geldiği zaman çok daha güzel şeyler oluyor. Her anlamda çok daha avantajlı oluyoruz. 12'nci adam her zaman taraftar. Bunu bize hissettirsinler, biz de elimizden gelen her şeyi onlar için yapmaya çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.
Oyuncuları Modou Barrow'a ara transfer döneminde çok teklif geldiğini söyleyen Karagöl, şunları kaydetti:
"Barrow için teklifler vardı. Biz istediğimiz oyuncuyu göndeririz, istemediğimizi göndermeyiz. Barrow'a kadro genişliği açısından takımda ihtiyacımız var. Çünkü önümüzdeki haftalarda bizim de hedefimiz yukarılar, ilk 5'e girmek istiyoruz. Onun için de kadro genişliği önemli. Kadromuzda sakatlık ve cezalı oyuncular sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız günler oldu. Önümüze bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda kadro genişliği bizim için çok önemli. Barrow'dan memnunuz ve kalmasını istedik."
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