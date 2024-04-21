Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olmayacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olmayacağını söyledi

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olmayacağını söyledi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi. Otyakmaz, Sivasspor'un ihtiyaçlarına daha çok odaklanmak istediğini belirtti. Ayrıca, Sivas Belediyesi'nin Fenerbahçe maçı için öğrencilere bilet desteği sağladığını ve yaklaşık 10 bin taraftarın maça beklediğini ifade etti.

21.04.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi.

Sivas Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Otyakmaz, yaklaşık 20 yıldır Sivasspor Kulübünde başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı.

Kulüpte 3 yıl da yöneticilik yaptığını anımsatan Otyakmaz, "Bugüne kadarki davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu ve Süper Lig kulüplerinden ve onların taraftarlarından biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım." diye konuştu.

"Yaklaşık 10 bin taraftar bekliyoruz"

Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de 22 Nisan Pazartesi günü Fenerbaçe ile yapacakları maç için öğrencilere bilet desteği sağlayan Sivas Belediyesine de teşekkür etti.

Bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili bazı şikayetlerin olduğunu ifade eden Otyakmaz, sezon başında kombine bileti satmak için başlattıkları proje kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bilet fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirtti.

Misafir takım tribününde Galatasaray'a ayrılan bilet sayısı kadar Fenerbahçe'ye bilet ayrıldığını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bilet satışında az bir artış söz konusu. Tüm taraftarlarımızı şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında takımlarının yanında itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum. Şu an 5 bin civarı bilet satıldı ama toplu bilet alımları da söz konusu. Yaklaşık 10 bin civarı taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını taraftarlarımızdan özellikle rica ediyoruz."

Sivas Belediyesinden 500 çocuğa Fenerbahçe maçı bileti

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da belediye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla 500 çocuğa bilet alarak, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleme fırsatı sunacaklarını söyledi.

Uzun, 7-17 yaş arasında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 500 bilet hediye edeceklerini dile getirerek, "Bugün saat 15.00'dan sonra öğrencilerimiz passolig gişelerine giderek buradan biletlerini passoliglerine yükletebilirler." diye konuştu.

Sivasspor'a her zaman destek olmaya çalışacaklarını vurgulayan Uzun, "Sivasspor, şehrimizin ve Sivaslıların en önemli markası. Bu markayı hep birlikte koruyacağız." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas Belediyesi, Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe, Sivasspor, Türkiye, Futbol, Sivas, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olmayacağını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
14:29 Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller
14:25 Korkunç iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, eski sevgilisi tarafından öldürüldü Korkunç iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
13:57 Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay’a attı Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı
13:31 Çikolata tartışması alevleniyor Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO’sunda art arda yeni açıklamalar Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar
15:29 TFF başkanlığına aday olacak mı Mecnun Otyakmaz, iddialara son noktayı koydu TFF başkanlığına aday olacak mı? Mecnun Otyakmaz, iddialara son noktayı koydu
15:10 Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı
14:55 Ünlü oyuncu Aslı Omağ’ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
14:31 Filistin bayrağını tekmelediğini sandı Tuzak devreye girdi Filistin bayrağını tekmelediğini sandı! Tuzak devreye girdi
13:41 Gaziantep’te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
11:46 İmplant tedavisinde diş vidası beyne saplandı İmplant tedavisinde diş vidası beyne saplandı!
11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
11:29 İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı İstanbul'da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
11:09 Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı Yıllarca kaydetmiş Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı! Yıllarca kaydetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 15:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olmayacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement