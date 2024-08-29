Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sürat koşuları ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?