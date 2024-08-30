Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve koordinasyon çıkış koşuları yapan Yiğidolar, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?