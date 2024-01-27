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Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
27.01.2024 - 14:34,
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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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