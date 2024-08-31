Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a gidecek.
Beşiktaş ile Sivasspor, yarın saat 21.45'te Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?