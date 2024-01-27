Sivasspor, Beşiktaş maçında galibiyet arıyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Sivasspor, ligin 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 22 maçta 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 6 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 22 hafta sonunda 13. sırada kendine yer buldu. Yiğidolar 23. haftada Sivas'ta oynayacakları Beşiktaş maçını kazanıp 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, zorlu Beşiktaş maçını kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. - SİVAS
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