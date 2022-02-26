Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
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Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

26.02.2022 19:59
Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakaya 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakaya 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında sakatlıkları henüz geçmeyen Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Mehmet Topal ve Kevin N'Koudou'dan yoksun mücadele etti.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier ile sarı kart cezası biten Michy Batshuayi ise kadroya dahil oldu.

Teknik direktör Önder Karaveli, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta Kerem Kalafat, Vida, Josef ve Güven Yalçın'ın yerine Roiser, Atiba, Montero ve Batshuayi görev yaptı.

Siyah-beyazlı takım, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi 11'i ile çıktı.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Kırmızı-beyazlı takımda ise kart cezalısı Max Gradel ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz kadroda yer almadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 26. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Felix, Gradel ve Kayode'nin yerine Camara, Hakan Arslan, Yatabare'ye görev verdi.

Demir Grup Sivasspor, sahaya Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare 11'i ile çıktı.

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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig, Mert Günok, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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