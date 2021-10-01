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Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika

Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

01.10.2021 16:07

- Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

SİVAS - Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından havayoluyla İstanbul'a gidecek.

Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika Spor


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