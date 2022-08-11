Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak

Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar, takımla idmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kader Keita'yı resmen kadrosuna katacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay 'dan olumlu rapor alan Kader Keita, daha önce KVC Westerlo ve FC Sion takımlarında forma giymişti.

Kaynak: İHA

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