Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak - Son Dakika
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Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak

11.08.2022 10:37
Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak

Sivasspor, bir aydır takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya karar verdi.

Sivasspor, bir aydır takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya karar verdi.

Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar, takımla idmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kader Keita'yı resmen kadrosuna katacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan olumlu rapor alan Kader Keita, daha önce KVC Westerlo ve FC Sion takımlarında forma giymişti.

Transferle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

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