Sivasspor Bodrum FK ile Maça Hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Bodrum'a giderek kampa girecek. - SİVAS
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