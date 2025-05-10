Sivasspor-Bodrum FK Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümde taktik çalışması yapıldı.
Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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