Sivasspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarına Çağdaş Çavuş yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda pas, dar alan ve taktik çalışmalar yapıldı; karşılaşma 28 Kasım Cumartesi 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Ekenler Beton Sivasspor ile Bodrum FK, 28 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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