Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma çalışmasının ardından 7'ye 7 oyun oynayan futbolcular, yarı sahada yapılan maçla günü tamamladı.

Ligde Galatasaray ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak.