Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, Konyaspor maçının ardından ara vermeden bugün öğlen yaptığı antrenmanla maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmalısı yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak. - SİVAS