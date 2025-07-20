Sivasspor Bolu Kampına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda yapılan topa sahip olma organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor, kamp programı doğrultusunda bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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