Sivasspor Bolu Kampında Hazırlıklar Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ve taktiksel çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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