Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.
Bilet fiyatlarının, 1. kategori (VIP) 70 lira, 2. kategori (maraton) 50 lira, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 25 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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