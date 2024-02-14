Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı - Son Dakika
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Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Sivasspor, Çaykur Rizespor\'u 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Bu galibiyetle Sivasspor, ligdeki puanını 33'e yükseltti ve toplamda 8. galibiyetini elde etti. Sivasspor, son olarak 22 Ekim 2023'te Kasımpaşa'ya yenilmişti ve o tarihten bu yana iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan toplayan Sivasspor, sezon genelinde rakip ağları 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 35 gol gördü.

14.02.2024 09:07
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde toplamda 8. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligdeki puanını da 33'e yükseltti. Süper Lig'de son olarak sahasında 22 Ekim 2023'te Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Sivas temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.

Öte yandan, sezon genelinde rakip ağları 29 kez havalandıran Yiğidolar, kalesinde ise 35 gole engel olamadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı - Son Dakika
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