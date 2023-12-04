Sivasspor cephesinden canlı yayında veryansın: Türk futbolu adına kara bir gece

Deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Sivasspor'da futbolcu Caner Osmanpaşa ve basın sözcüsü Gökhan Karagöl maçın hakemine canlı yayında çok sert tepki gösterdi.

"BİZİM EKMEK PARAMIZ YOK MU?

Hakeme sert çıkan Caner Osmanpaşa, "Ligde 2 tane takım mı var sadece, onu anlamıyorum? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman iki takım kendi arasında oynasın. Bu sadece bize olan bir şey değil. O zaman biz oynamayalım. Burada sitem ediyoruz ama yaramız var yani. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Neye göre çalmıyorsun. Her hafta bir pozisyon. 3. golde adam ayağa basıyor, 'Bilerek basmıyor' diyor. Penaltıyı vermiyorsun, 1-1 olacak. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor. Ben anlamıyorum ki. Bizim ekmek paramız yok mu? Bizim bir mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar. Bu kadar basit, rahat kararlar verilemez. 4. golü yiyoruz, İrfan'a soruyorum 'Eline vurdu mu' diyorum, 'Evet vurdu ama yerde vurdu' diyor. Bu fark eder mi? Yerdeyken elimle gol atabilir mi? Nerede vurduğunun önemi var mı! İlk gol hariç bütün gollerde problem var. Bu kadar rahat verilemez. Biz oynamayalım mı! Bize penaltı verilmesin mi! İki takım çekişecek diye... Böyle mi artacak ligin kalitesi! Böyle olmaz. Bu kadar rahat verilemez" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNDA KARA GECE"

Maç sonu canlı yayında konuşan Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise, "Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparız bilemiyorum. Türk futbolu adına kara bir gece bu gece. Maalesef açık seçik bir penaltımız verilmedi, 1-0'dı. 2-1'lik skoru yakaladıktan sonra oyununun üstünlüğünü aldık. Ceza sahası içinde defans oyuncumuza yapılan bir faul sonrası 3. golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz, VAR'daki hakemler var mı yok mu, VAR'ın ismini yok diye değiştirelim. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, anlamadık. Sondaki pozisyonda hakemin ofsaytı görmeyip penaltı çalması bile çok manidar" dedi.