Sivasspor\'da Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı ve 5-2 kazandığı maçın ardından bir gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarının ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dar alan oyun, mas koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kayserispor maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Eyüpspor ile Sivasspor, 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS