Sivasspor'da Keçiörengücü maçı öncesi 4 futbolcunun sakatlığı açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da, 4 futbolcunun Keçiörengücü maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol bek Uğur Çiftçi'nin gerçekleştirilen MR incelemesinde sol baldırın arka bölümündeki kasta yaralanma ile ödem ve kanama belirlendi.

Muğlaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın devre arasında oyundan çıkarılan ön libero Musah Muhammed'in de MR incelemesinde sağ bacağının arka bölümündeki kasta yaralanma tespit edildi.

Aynı müsabakada sakatlanan santrafor Rey Manaj'ın MR incelemesinde de sol bacağındaki kasta yaralanma, sol baldırın arka bölümündeki kasta ise zorlanma saptandı.

Kaleci Arda Erdursun'un MR incelemesinde ise 1. derece kas zorlanması tespit edildi.

Açıklamada, futbolcuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.