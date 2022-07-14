Sivasspor'da Max Gradel sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Sivasspor'da Max Gradel sağlık kontrolünden geçirildi

14.07.2022 16:37
Sivasspor'da Max Gradel sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Max Gradel, sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Max Gradel, sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Kulübün açıklamasına göre, Max Gradel'e Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolü yapıldı.

Max Gradel, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor
Kaynak: AA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Max Gradel sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Max Gradel sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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