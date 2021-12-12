Sivasspor, Galatasaray maçı öncesi verilen kahvaltıda moral depoladı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay , yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı kahvaltıda Galatasaray maçı öncesi moral depolandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray 'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor , maç öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

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