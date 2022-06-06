UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Göztepe forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Murat Paluli transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Paluli transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Murat Paluli an meselesi! - Son Dakika

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