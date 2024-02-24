Sivasspor\'da Pendikspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması

Spor

Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları tamamladı. Yapılan antrenman öncesi golcü futbolcu Rey Manaj için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Elli Sekiz taraftar Grubu, bugün Sivasspor'un gerçekleştirdiği antrenman öncesi futbolcu Rey Manaj'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Rey, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile Pendik'te görev yapan basın mensupları ise Sivasspor'un Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti. - SİVAS