Sivasspor'da Pendikspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Sivasspor'da Pendikspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması

Sivasspor\'da Pendikspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması

Sivasspor'un antrenman öncesi yapılan sürpriz doğum günü kutlamasında futbolcu Rey Manaj, kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek taraftarlara teşekkür etti. Ayrıca Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor'un Pendikspor ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti.

24.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları tamamladı. Yapılan antrenman öncesi golcü futbolcu Rey Manaj için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Elli Sekiz taraftar Grubu, bugün Sivasspor'un gerçekleştirdiği antrenman öncesi futbolcu Rey Manaj'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Rey, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile Pendik'te görev yapan basın mensupları ise Sivasspor'un Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Pendikspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
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