Sivasspor\'da Rey Manaj\'la Yeni Sözleşme

Spor

Sivasspor'a 2023-2024 sezonu başında transfer olan ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcu Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Sivasspor Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncuyla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı.

Başkan Bahattin Eken, yeni sözleşme sürecine ilişkin kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim. Bu yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'umuz için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - SİVAS