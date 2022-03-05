Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
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Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında açıklama

05.03.2022 22:41
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyuncumuz Fayçal Fajr, ligde geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında sol ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncumuza yapılan kontrollerde, sol ayak bileği dış yan bağında hafif seviyeli yırtık ve bilekte yaygın ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olup Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fayçal Fajr'ın sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
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