Sivasspor\'da Sakatlık Kıpırtısı

19.02.2026 10:13
Sivasspor, kaptan Uğur Çiftçi'nin yırtık, Eymen Yurdcu'nun ise artroskopi ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sivasspor, kaptan Uğur Çiftçi'nin alt adalesinde yırtık tespit edildiğini, genç futbolcu Eymen Yurdcu'nun da dizinden artroskopi ameliyatı olduğunu açıkladı.

Sivasspor, sakatlık yaşayan Kaptan Uğur Çiftçi ile genç futbolcu Eymen Yurdcu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, kaptan Uğur Çiftçi'nin geçen hafta oynanan Vanspor FK karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatıldı. Çiftçi'nin gerçekleştirilen kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildiği, tedavisinin ise Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından uygulanan enjeksiyon yöntemiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Eymen Yurdcu'nun da yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdiği ifade edildi. Genç futbolcunun dizinden artroskopi ameliyatı olduğu, operasyonun Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından yapıldığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, iki oyuncunun da tedavi süreçlerinin sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiğini ve futbolcuların en kısa sürede takıma katılmasının hedeflendiğini duyurdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

