Sivasspor'da Teknik Direktör Değişikliği Bekleniyor - Son Dakika
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Spor

Sivasspor'da Teknik Direktör Değişikliği Bekleniyor

Sivasspor\'da Teknik Direktör Değişikliği Bekleniyor

Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor, Rıza Çalımbay göreve en yakın isim.

04.03.2025 12:28
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Sivasspor'a geldiği günden itibaren sadece 1 galibiyet alabilen Ömer Erdoğan ile yolların ayrılması bekleniyor. Sivas'ı ve Sivasspor'u bilen Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine en yakın isim konumunda.

Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dün oynanan ve Sivasspor'un Başakşehir'e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu. Sivasspor Yönetimi, Erdoğan'dan görevini bırakmasını talep etti ve gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Sivasspor'da 4. Rıza Çalımbay dönemi çok yakın

İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor'da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan'ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay'ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Ömer Erdoğan, Sivasspor, Politika, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Teknik Direktör Değişikliği Bekleniyor - Son Dakika

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