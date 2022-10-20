Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.