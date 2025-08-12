Sivasspor'da Zorlu Bir Sezon Beklentisi - Son Dakika
Sivasspor'da Zorlu Bir Sezon Beklentisi

12.08.2025 19:19
Teknik Direktör Korkmaz, sıkıntılı bir sezon geçireceklerini vurgulayarak kadro takviyesi gerektiğini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, bu sene ligin zor geçeceğini ifade ederek, "Gerçeğin altını çizmek zorundayız zor bir sene. Yeni yönetim kurulumuz elini taşın altına koydu ve gece-gündüz uğraşıyorlar. 1-2 takviye ile en azından bizi devreye kadar götürecek iyi bir kadro kuracağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erzurumspor FK 2-0 oldukları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Geçtiğimiz hafta lige başladık. Maçta hiçbirimizi memnun etmeyen bir sonuç ve performans vardı. Deplasmana 2 forvet oyuncumuzu da oynatamadık. Bekir maçtan önce ısınma sırasında ağrıları arttığı için oynatamadık. Badji'yi de risk etmemek için maçın son bölümünde sahaya attık. Daha öncede söylemiştim zor bir sene olacağını. Gerçeğin altını çizmek zorundayız zor bir sene. Yeni yönetim kurulumuz elini taşın altına koydu ve gece-gündüz uğraşıyorlar. Mücadelemiz devam ediyor. Bu bir süreç ve bu süreçte beraber zorluk yaşayacağız ama sıkıntı çektiğimiz sürecin keyfini hep beraber yaşayacağımızı söyleyebilirim. O yüzden bu sıkıntılı dönemde olayları derinlemesine analiz ederek yaklaşmayı daha doğru buluyorum. İlk deplasmana hücum oyuncularının yüzde 90'ını götüremedik. Bundan sonra yavaş yavaş kadro derinliğini artıracağımızı düşünüyorum. 1-2 takviye ile en azından bizi devreye kadar götürecek iyi bir kadro kuracağımızı düşünüyorum. Kolay bir sene olmayacak. Zorlu bir döneme giriyoruz. Hep beraber büyük bir enerji ile buradan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Çalışmalar başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. Antrenmanı bir grup taraftar da takip etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor, sivas, Son Dakika

Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
