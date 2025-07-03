Sivasspor'dan Emre Gökay ile Sözleşme Yenileme

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon öncesi sağ kanat oyuncusu Emre Gökay ile sözleşme yeniledi.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Gökay ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sözleşmenin hem kulübümüz hem de futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Emre'ye kırmızı-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.