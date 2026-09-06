Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sivasspor'un gollerini Kamil Fidan ve Manaj atarken, Antalyaspor'un tek golü Appindangoye'nin kendi kalesinden geldi.
Stat: ADO Antalya
Hakemler: Kaan Kara, Onur Gülter, Harun Terin
Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 72 Ahmet Sağat), Nzaba, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Güray Vural), Soner Dikmen (Dk. 79 Mevlüt Şimşek), Pedrinho, Safuri (Dk. 72 Samet Yalçın), Van de Streek (Dk. 59 Doğukan Sinik), da Costa
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Süleyman Özdamar (Dk. 45 Okan Erdoğan), Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 37 Mert Çelik), Charisis, Musah Muhammed (Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik), Amilton (Dk. 79 Ethemi), Burak Kapacak (Dk. 79 Salih Kavrazlı), Manaj
Goller: Dk. 20 Kamil Fidan, Dk. 61 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 38 Appindangoye (Kendi kalesine) Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Süleyman Özdamar, Dk. 70 Okan Erdoğan, Dk. 83 Manaj, Dk. 90 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 45+3 Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.
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