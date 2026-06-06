Sivasspor Divanı İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor Divanı İddialara Yanıt Verdi

06.06.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Divan Üyesi Kemal Çağlayan, sosyal medyada çıkan 'para alıyor' iddialarını yalanladı.

Sivasspor Divan Kurulu Üyesi Kemal Çağlayan, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen "Sivasspor Divanı para alıyor" yönündeki iddialara sert sözlerle karşılık verdi. Divan üyelerinin kulüp için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Çağlayan, ortaya atılan söylemlerin asılsız olduğunu belirtti.

Sivasspor'un geçmişte de benzer zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Çağlayan, 2004 yılında kulübün yaşadığı sıkıntılı döneme dikkat çekti. O dönemde Ali İzgi ile birlikte görev yaptıklarını söyleyen Çağlayan, "2004 yılında Ali İzgi ile birlikteydik. Sivasspor o yılda divanda kalmıştı. Biz o süreç içerisinde çok büyük çabalar sarf ettik ve Sivasspor'un şahlanışı gündeme gelmişti. Sene 2026 yılı Sivasspor yine divanda. Bu süreç içerisinde Her gün gülemezsiniz. Çünkü başarıdan başarıya koşan Avrupa'da hedeflenen başarıyı elde eden bir kulübüz. Şu andaki durumu çözümlemek bu konuyla ilgili cevap vermek çok zor. İnanıyoruz ki 13 Haziran'a kadar yeni bir yönetimle birlikte daha güzel başarılı bir günler gelecektir" dedi.

"Maddi çıkar peşinde olmadık"

Sosyal medyada yapılan eleştirilerin büyük bölümünün kulübe katkı sunmayan kişiler tarafından dile getirildiğini savunan Çağlayan, kendisine gelen telefonlara da değindi. Divan üyelerinin herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmadığını vurgulayan Çağlayan, "Bana sabah erken saatlerde telefonlar geldi. 'Ne kadar para alıyorsunuz?' diye sordular. Ben de 'Euro bazında mı soruyorsun?' diye cevap verdim. İnsanların biraz düşünmesi gerekiyor. Konu Sivasspor'sa gerisi teferruattır. Biz bugüne kadar Sivasspor'da maddi açıdan hiçbir çıkar peşinde olmadık, bundan sonra da olmayız" ifadelerini kullandı.

"Büyük fedakarlık yapıyoruz"

Divan üyelerinin kulübün geleceği için yoğun çaba harcadığını belirten Çağlayan, "Ben ve diğer arkadaşlarım, büyük fedakarlıklar yapıyoruz maddi açıdan. Her yere gidip görüşüyoruz. Bize verilen bizi kutsal görev olarak nitelendiriyorsunuz. Bu nedenle de bu insanlar yazabilirler, çizebilirler. Bugün çok asabım bozulmuştu. Ben o insanlara sadece şunu yazdım, yine söylüyorum. Bize divana para alıyor diyen insanlara tek bir sözüm var. Şeref yoksunu onlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kemal Çağlayan, Yerel Haberler, Sivasspor, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Divanı İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ele alındı Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek... Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 16:48:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Divanı İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.