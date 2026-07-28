Sivasspor Erciyes\'te Kamp Yapıyor

SİVASSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. İç Anadolu ekibi yapılan antrenmanda ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.