Sivasspor, Erokspor'a Hazırlanıyor
Sivasspor, Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos Cumartesi günü Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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