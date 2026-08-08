Sivasspor - Erokspor Maçı 0-0 Bitti
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sivasspor, evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Oğuzhan Aksoy dk. 80), Kamil Fidan, Charisis, Bekir Böke (Amilton dk. 63), Ethemi, (Salih Kavrazlı dk. 80), Manaj
Yedekler: Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Süleyman Özdamar, Eymen Yurdcu, Yusuf Çağlar Kefkir, Savaş Ala, Yılmaz Cin
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Buljubasic dk. 72), Harun Genç (Zeqiri dk. 58), Recep Niyaz (Erkan Kaş dk. 72), Yusuf Erdoğan (Janvier dk. 83), Samudio
Yedekler: Osman Ertuğrul, Onur Ulaş, Yusuf Arda Özyurt,
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Mert Çelik, Valon Ethemi (Sivasspor), Yusuf Doğan, Claro (Esenler Erokspor)
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