Sivasspor, Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı kulüp başkanı Burak Özçoban ile asbaşkan Ahmet Korkmaz da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erokspor arasındaki mücadele, 5 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda başlayacak.