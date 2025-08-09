Sivasspor, Erzurumspor'a 2-0 Mağlup

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2-0 mağlup bitirdikleri Erzurumspor FK maçının ardından, "Bir an önce nerede olduğumuzu, hangi ligde olduğumuzu ve nereyi temsil ettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Bu maç güzel bir ders oldu " dedi.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk karşılaşmasında konuk olduğu Erzurumspor FK karşısında 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sivasspor ligden düştükten sonra bir kadro değişimi yaşadı. Pek çok oyuncu takımdan ayrıldı. Bu sezon Sivasspor'u tekrar eski günlerine döndürmek için bir kadro yenilenmesi içerisindeyiz. Fakat ilk resmi maçta gördüğümüz tabloyu, ben antrenör olarak herkesten daha acımasız şekilde analiz etmek zorundayım. Yoksa kendi kendimizi kandırırız. Özellikle hücum üretme konusunda bugün beklentimizin çok altındaydık. Maçtan hemen bir gün önce sorunlar başladı. Bekir Turaç ısınmada rahatsızlık hissetti ve maça başlayamayacağını söyleyince, mevcut kadrodan bir çözüm bulmak zorunda kaldık. Bazı oyuncuları da pozisyonu olmadığı yerlerde oynatmak durumunda kaldık. Kulübede de yeni transferler Luan Campos ve Baci vardı ama fiziksel olarak hazır değiller. Teknik adam olarak şöyle bir korkum vardı: bugün Baci'yi sağ kanada almak istedim ama almazsam hamle yapmamış gözükecektik. Maçtan önce '15-20 dakika oynayabilirim' dedi ama daha uzun süre sahada kalmak zorunda kaldı. Sakatlamaktan korkuyoruz, çünkü uzun vadeyi düşünmemiz lazım.

Maçın kendileri için güzel bir ders olduğunu da aktaran Korkmaz, "Bir gerçek var ki; mevcut yapı üzerinden hücum anlamında zengin opsiyonlar üretmemiz çok muhtemel değil. Birkaç temel değişiklik yapmamız gerekiyor. Mücadele ve atletizm konusunda sorun yok ama hücum üretemedikçe oyunumuz tıkanıyor. Yediğimiz gollere bakarsak, adeta elimizle rakibe gol attırdık diyebilirim. Bir an önce nerede olduğumuzu, hangi ligde olduğumuzu ve nereyi temsil ettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Bu maç güzel bir ders oldu. Hücum oyuncularımız fiziksel olarak hazır değildi. Ancak içerideki oyuncular üretmeyince umut olması için değişiklik yaptık. Bu tabloyu tersine çevirmek için çok çalışmamız lazım. Sadece Luan Campos ve Baci'nin hazır olup başlaması bile yeterli değil. Bir sakatlık ya da kart cezasında yine eksik kalırız. Bekir Turaç bugün sahada olsa da ancak belli bir noktaya kadar katkı verebilecekti. Hamle yaptığımızda yine zayıflıyoruz çünkü hücum opsiyonu anlamında zengin değiliz. Bu konuda takviye yapmamız şart" diye konuştu. - ERZURUM