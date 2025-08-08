Sivasspor, Erzurumspor Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Yeni transfer Luan Campos, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün Erzurum'a giderek kampa girecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS