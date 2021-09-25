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Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

25.09.2021 16:33
Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından, System.String[]

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, daha istekli bir oyun ortaya koyan Sivasspor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, daha istekli bir oyun ortaya koyan Sivasspor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Canel, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun birinci dakikasında yedikleri golün morallerini düşürdüğünü belirtti.

Karşılaşma öncesi eksiklerinin olduğunu ancak bunlara hiç sığınmadıklarını dile getiren Canel, "Eksikliklerini de hissettik tabii ki. İlk yarı, ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız." diye konuştu.

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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