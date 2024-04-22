Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'un, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Brand oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, bu akşam 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Alper Akarsu'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand oturacak. AVAR olarak da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Alman Benjamin Brand oldu - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Kadın Futbol Ligi'nde de son 2 haftaya 3 takım şampiyonluk iddiasıyla giriyor. Galatasaray, Ankara Büyükşehir Bld. FOMGET G.S.K ve Fenerbahçe kalan maçlarda şampiyon olmak için mücadele edecek.
Bucaspor 1928 ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Hasan Erdoğan tribünden atılan yabancı maddeyle yere yığıldı. Tedavisinin ardından maça devam eden hakem olayın ardından tepki çeken maç yönetimine karşı kulüp tarafından desteklendi.
Edirne'de düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift gösterisi sırasında bir vatandaş, drift atan otomobilin üzerine atlayarak canını hiçe saydı. Sürücü ise aldırış etmeden drift atmaya devam etti. Olay, dron ile görüntülendi ve bazı otomobillerin lastikleri yanarak patladı. Etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor, haftanın maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak puansız ayrıldılar. Amedspor, kendi sahasında Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Diyarbekirspor ise Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı.
Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Uyanık, temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını belirterek, Türk sporuna, Samsun'a ve Anadolu sporuna hayırlı olmasını diledi.
Manisa'nın önemli marka değerlerinden Manisaspor ve Akhisarspor, mali sıkıntılar nedeniyle profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek. Manisaspor son iki sezondur Süper Amatör Lig'de varlık gösterirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
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